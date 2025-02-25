MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, "Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" notunu düştüğü paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.