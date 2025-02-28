Beykoz operasyonunda İzmir detayı

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale yolsuzluğu operasyonu düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ev ve işyerlerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile aynı belediyede Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orkun Kalonya'nın da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi gözaltına alındı.

'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlaması ile gözaltına alınanlar ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında İzmir'den İstanbul'daki belediyeye transfer olan Orkun Kalonya'nın da olması dikkat çekti.

Geçmişte CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın makam şoförlüğünü yapan Orkun Kalonya aynı zamanda CHP Konak İlçe Teşkilatı'nda da görev aldı.

ONAN'LA DA ÇALIŞTI

Bir süre Özkan'ın da özel büro olarak kullandığı binadaki bir inşaat firmasında sigortalı olarak çalışan Kalonya daha sonra belediyeye transfer oldu. Özkan'a yakın isimlerden olan ve 2019 yılında Buca Belediye Başkanı seçilen Erhan Kılıç'ın Özel Kalem Müdürü olarak istisnai kadrodan devlet memurluğu hakkı kazanan Kalonya, 2020 yılında da yine Özkan'a yakın isimlerden olan Çeşme Belediyesi eski Başkanı Ekrem Oran'ın yanına geçti. Kültür, Sosyal Hizmetler, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı yapan Kalonya 2024 yılındaki yerel seçimlerden sonra İstanbul'daki Beykoz Belediyesi'ne transfer oldu. Kalonya, o tarihten bu yana Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görev yapıyor.