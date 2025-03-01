Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde "Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzattığımız elin havada bırakılması halinde demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz. Barış ve huzur içerisinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, inancımıza, vatanımıza, devletimize o derece tavizsiziz. Bugün her alanda güçlü, kudretli, müessir ve kolu uzun bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var.

Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz. Başkalarının gündemlerine hapsolmadan kendi önceliklerimize göre tarihin akışını değiştiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir.

"SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER"

Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz. Birtakım marjinal gruplar hariç, terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, desteklenmiştir.

"KAZANAN KARDEŞLİĞİMİZ OLACAK"

Sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek demokrasinin ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak, demokrasimiz, ekonomimiz, kardeşliğimiz olacak.