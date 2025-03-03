Başkan Erdoğan’dan iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçiler ile İftar Programı'nda konuştu.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

"Ramazan ayının İslam dünyası başta olmak üzere dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ve oruç, insanların her yıl 1 ay süreyle katıldığı bir ruh şölenidir.

Koronavirüs salgını ile başlayan daha sonra patlak veren savaşlarla derinleşen ekonomik sıkıntıların dünyanın birçok ülkesinde devam ettiğini görüyoruz. Geniş bir yelpazede buna şahit ediyoruz. İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Maalesef bu durumda tedirginlik artıyor. Orman kanunları öne çıkmaktadır.

"ASKERİ VE SİYASİ PATLAMALAR OLABİLİR"

Dikkatinizi çekiyorum, zayıfın, mağdurun hakkını arayabileceği kapılar maalesef teker teker kapanıyor. Daha adaletsiz bir uluslararası gerçeklik inşa ediliyor.

Önüne geçilmezse bunun varacağı yer askeri veya siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri şimdiden görülmeye başlanmıştır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Mağduriyetleri sona erdirmenin peşindeyiz. Biz kriz bölgelerine bakarken etnik aidiyetleri, inançları değil yalnızca el uzatılması gereken insanlar görüyoruz. Gazze'de nasıl insanlığın vicdanı olmaya gayret ediyorsak Ukrayna'da da aynı hissiyatı izliyoruz. Ukrayna'da muhtemel bir çözümün ne Rusya'sız ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz. İstanbul Süreci ile müzakerenin olabileceğini gösterdik. Ukrayna'da krize çözüm üretmeye çalıştık. Kalıcı bir barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkün.

"İSRAİLLİ YETKİLİLER ATEŞLE OYNAMAKTADIR"

Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum. İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır.

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmanın amaçlarından biri de bu kirli planlara engel olmaktır. Kulaklara fısıldanan senaryoları da çok iyi biliyoruz. Kirli ve kanlı planlara engel olacağız.

Türkiye'siz bir Avrupa'nın güvenliği düşünülemez"