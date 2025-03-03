MYK’nın gündemi yeni yol haritası

AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yenilenen MYK'nın ilk toplantısının bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Partinin yol haritasının çizileceği MYK toplantısında, vatandaşla doğrudan temas adına izlenecek yollar ve gelecek dönem için oluşturulan stratejiler görüşülecek. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle yerelde gerçekleştirilen etkinlikler ve ziyaretler de değerlendirilecek. Öte yandan bu MYK'nın büyük kongrenin ardından düzenlenen ilk toplantı olması, alınacak kararların da merakla beklenmesine sebep oluyor. Ayrıca bugün AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçiler iftarı da gerçekleştirilecek.