İsrail askerlerinin, Ramallah’ta düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentinin birçok mahallesine baskın düzenleyerek, evlerde ve dükkanlarda arama yaptı. İsrail askerleri bölgeden çekilmeden önce biri kadın, 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kızılayı da ekiplerinin, İsrail askerlerinin el-Bire bölgesine düzenlediği baskında yaralanan 4 kişiye müdahale ettiğini bildirdi.

Açıklamada, ikisi gerçek mermiyle, ikisi darp sonucu yaralanan söz konusu Filistinlilerin tedavileri için hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kamptaki Haşşaşin Mahallesi'ndeki bir evi kuşattığını ve en az bir genci gözaltına aldığını ifade etti.