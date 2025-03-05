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Haberler Gündem İsrail ve ABD’den ortak tatbikat: İran’a mesaj verildi

İsrail ve ABD’den ortak tatbikat: İran’a mesaj verildi

İsrail ve ABD, İran’a mesaj vermek amacıyla Akdeniz’de ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

AA

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İsrail ve ABD’den ortak tatbikat: İran’a mesaj verildi

İsrail ve ABD hava kuvvetleri, Akdeniz üzerinde ortak askeri tatbikat yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin, 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana ilk kez Akdeniz üzerinde tatbikat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haberde, Orta Doğu'da değişen gelişmeler ve tehditlerin gölgesinde yapılan, stratejik öneme sahip hava kuvvetleri tatbikatlarının, İran'a bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi.

Ortak tatbikata, onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı belirtilen haberde, tatbikatın ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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