Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Porgramı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Malazgirt'in önlerindeki ilk akımlardan İstanbul'un Fethi'ne, 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesine kadar tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Şehitleri Peygamberlere özellikle de peygamberimize komşudur. Bedel ödeyen gazilerimize de ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aslında hepimiz şehit torunuyuz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da onların emanetlerini yere düşürmeyeceğiz.

Bizler üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların 1000 yıllık ev sahibiyiz. Kimse bize buraları altın tepside sunmadı. Türkiye masa başında kurulmadı. Devlet üzerine ameliyata kalkışanlara en güçlü cevapları verip bugünlere geldik Biz bu toprakları kanlarımızla ve alın terimizle sulayarak kendimize vatan edindik. Gerektiğinde ölümü göze adlık. Allah ömür verdikçe bu topraklarda başımız dik alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Vatanımızı ilelebet payidar kılmayı sürdüreceğiz.

Siz kıymetli kahramanlarımız bu ülkenin ve milletin düşmanlarının hiçbir zaman aşamayacağı çelikten bir kalesiniz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te aşamadılar, hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. Şu ana kadar o imanla, o aşkla yine gömmeye devam edeceksiniz. Siz polisiyle jandarmasıyla güvenlik korucusuyla yan yana sırt sırta olduğunuz müddetçe kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız.

"DEVRİMDEN BU YANA 133 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Suriye'de devrimden bu yana 133 bin Suriyeli gönüllü olarak topraklarına geri döndü. Toplam 873 bin Suriyeli ülkesine döndü. Suriye'de düzen ve istikrar güçlendikçe bu sayı daha da artacak. Kimseyi zorlamayacağız. Dönmek isteyen kardeşlerimize de gereken kolaylığı sağlayacağız.

Geçmişte bize laf söyleyenler bugün hükümetin dengeli politikasına hak vermek zorunda kaldı. Türkiye'nin çok kritik zamanlarda önemli hamleler yaptıklarını söylüyorlar.

TERÖR İLE MÜCADELE

Sınırlarımız içindeki terör tehdidi bitme noktasına geldi. Irak ve Suriye'deki harekatlarımızda da terör örgütlerini hudutlarımızdan uzaklaştırdık. Terör tehdidi bitme noktasına geldi.

Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında daha avantajlı konumdayız. Terörden kalıcı olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. 40 yıllık beladan kurtuluyoruz.