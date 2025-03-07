Trump İran’a mektup gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdi.

Trump, Fox Business Network'e verdiği demeçte, Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut." dedi.

Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun." ifadelerini kullanmıştı.