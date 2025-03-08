Başkan Erdoğan: Terör belasını defedeceğiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYIN Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

üm kadınlarımızın Dünya Kadınların Günü'nü şahsım ve eşim adına tebrik ediyorum. Gönül coğrafyamızın her bir köşesinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kadınlara dayanışmamızı iletiyorum. Gazzeli yiğit kadınları ülkemdeki kadınlar adına saygıyla selamlıyor her birini tebrik ediyorum. Şehit annelerimizi ve şehit eşlerimize Allah'tan sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin kahraman annelerine ve eşlerine mahcup olmayacak ve terör belasını bu ülkenin başından def etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli günleri hep beraber göreceğiz. Tüm kadın şehitlerimizi yad ediyorum. Başta annem olmak üzere tüm annelerimize rahmet niyaz ediyorum.

AK PARTİLİ ÜYEYE SKANDAL HAREKET

AK Partili kadın Meclis üyemize "Atın bunu dışarı" diyebildiler. CHP Genel Başkanı kadın düşmanı arıyorsa önce aynaya baksın. Meclis üyemize yönelik gösterilen bu hareket 28 Şubat zihniyetinin CHP'de devam ettiğini göstermektedir. CHP kadın düşmanı bir partidir.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Böyle bir vahşetin yaşanmasının hiçbir izahı olamaz. Başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla çıkardığımız yasanın uygulanması için karalı adımlar atıyoruz. Dünkü olayla ilgili Başsavcılığımız soruşturma başlatmış, müfettişlerimiz görevlendirişmiştir. Bu vakaların önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız.