  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AA

Giriş Tarihi:

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHP'nin sosyal medya hesabından, Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı.

Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum. Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA