AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye’nin bütünlüğünü savunuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Suriye'de Esad'ın başlattığı katliamlarla ortaya çıkan tabloya cumhurbaşkanımız Suriye'nin güvenliği temelindeki yaklaşımla yaklaşmış ve Baas katliamlarının daha çok duyurulması için en kararlı ve yüksek ses cumhurbaşkanımızdan gelmişti. Lazkiye'de ortaya çıkan, Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının Suriye'nin birliğine dönük terörist saldırıdır. En önemli şiarımız Suriye tüm Suriyelilerindir şiarıdır. Suriye'nin uydu devleti haline getirme faaliyetlerini reddediyoruz.Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'de mezhepsel provokasyonlar planlanıyor.

"SURİYE HALKI ÖZGÜR VE MEDENİ BİR HAYAT İSTİYOR"

Hukuka bağlılıkla bir tablonun ortaya çıkması önemlidir. Kapsayıcı yönetimin ortaya çıkması önemlidir. Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor. Uluslararası toplumun Suriye yönetiminin yanında olmalı. Orayı istikrarsızlaştırmak isteyenler çökmüş devlet yapısı istiyor. Mezhep ve etnik provokasyonları kullanılıyor. Suriye Suriyelilerindir derken hepsini kapsayacak şekilde tüm grupların güven içinde olduğu yapının ortaya çıkmasını söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini, herkesin korunması gerektiğini, azınlıkların haklarının korunması konusunda, kadın hakları konusunda vurgu yapmıştır. Bir takım sivil kayıplar yaşandı.

"ESAD REJİMİNİN ARTIĞI OLAN BİR TAKIM GÜÇLER..."

Bunun ülkemize dönük olarak da mezhepçi çıkış olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Duyunca 30 saniye içinde bu terörist saldırıyı gerçekleştiren grubu öğrenince arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettik. Türkiye kimin kim olduğunu yakından bilmek. Bu saldırı Esad rejiminin artığı olan, Esad rejimini diriltmek için kullanılan bir takım güçlerdir. Sosyal medyada kullanılan dil özenli olmalı. Bu bir Nusayri isyanıdır şekilde dil kullanılması yanlıştır. Biz bütün grupların terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gruplara kardeşlik siyaseti ile yaklaşıyoruz. Esad'ın katliamları Nusayrilere mal edilemez. DEAŞ katliamları da Sünnilere mal edilemez.

"TERÖRİST TERÖRİSTTİR. BUNUN MEŞREBİ MEZHEBİ OLMAZ"

Terörist teröristtir, bunun meşrebi, etnik kökeni ve mezhebi olmaz. Norveç'te katliamcı olunca buna Hristiyan terörist demiyoruz ama sizler tutup İslam terörist diyorsunuz. Herhangi bir şekilde İslam ile terörün yan yana gelmemesi gerekir. Mazluma sahip çıkmak için onun etnik kökenine, dinine bakmayız. Mazlum mazlumdur, kim olursa olsun sahip çıkılmalı; zalim de zalimdir, kim olursa olsun karşı çıkılmalıdır. Bu dil bölgede çirkin projeler peşinde koşanların dilidir. Bunun kimler tarafından üretildiğini, siyasi dolaşıma nasıl sokulduğunu iyi biliyoruz. Gerek ülkemizdeki vatandaşların, gerek bölgedeki kişilerin mezhep aidiyetleri önemlidir. Bunların hepsi saygıdeğerdir ama siyasal mezhepçilik bir zehirdir. İnsanların arasına dini duvarlar örmektedir. Siyasal mezhepçi dil ile siyasi olayları okuyanlar yanlış yapmakta.

"HİÇBİR SİVİLİN HEDEF ALINMASINI MEŞRU GÖREMEYİZ"

Şimdi burada muhalefet tarafından partimize ve Cumhur İttifakı'na dönük eleştiriler yapılıyor. Sivil kayıplarla ilgili Bir insani hassasiyet vurgulanıyor. Bu yaklaşımlar yanlıştır. Sünni ya da Alevi, hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz, kabul etmeyiz. Suriye yönetiminin terörle mücadele ederken güvenlik güçlerini siviller konusunda daha hassas davranmaya dönük uyarısı kıymetlidir. Asimetrik grupların, bir takım abartılı eylemler sergileyerek sivillere zarar verenlerin cezalandırılacağına inanıyoruz. Suriye yönetimi ve cumhurbaşkanları yaptıklarının terörle mücadele olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Muhalefetten cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük bazı suçlamaların Suriye'de olup biteni anlamakta ne kadar uzak olduklarını görüyoruz.

"BUNLARIN HEPSİ NET PROVOKASYONDUR"

Buradaki her grubun canlarının ve haklarının korunması konusunda en hassas ülke Türkiye Cumhuriyeti, en hassas lider Cumhurbaşkanımızdır. Suriye yönetiminin bu konuda yaptığı açıklamalar son derece saygıdeğerdir. Birileri çıkmış uluslararası müdahale talep ediyorlar. Netanyahu'dan sığınma talebinde bulunacaklarını söylüyorlar. Bunların hepsi net bir provokasyondur. Bunları yakından takip ediyoruz. Bütün bu çağrılar uluslararası müdahale çağrısıdır. Bu terörü gerçekleştirenler İsrail'in buraya müdahalesini sağlamaya çalışmaktadır.