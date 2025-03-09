Başkan Erdoğan, Yağcıoğlu’nun cenazesine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Yağcıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yağcıoğlu'nun yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı AK Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi cenaze namazında saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Yağcıoğlu'nun tabutu başında yaptığı konuşmada, çocukluğundan itibaren Bereketzade Camisi'nin cemaatinden olduğunu belirterek, "Bereketzade Camisi'nin çocukluğumuzdan itibaren cemaati olarak Kasım Hocamızın, Kasım Babamızın arkasında saf tuttuğumuz zamanları hatırlıyorum." dedi.

Yağcıoğlu'nu bir iki ay önce evinde ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Şöyle bir iki ay önce evinde oğlumla beraber ziyaretine gitmiştik. Biraz onun her zaman ki o nüktedan haliyle dertleştik ve tabii ardından malum rahatsızlık vuku buldu. Şimdi de Hakk'a, Rabbimize o yüce makama uğurluyoruz. Makamı ali olsun, Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin o dergahından nasibini almış ve yarın da defnedilecek yerde malum uzun süre türbedarlık yapmış Kasım Efendi, inanıyorum ki sizlerin de az önce şehadetleriyle inşallah o yüce makama ulaşacaktır, kavuşacaktır."

Yağcıoğlu'nun on binlerce talebe yetiştirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "On binlerce talebe yetiştiren Kasım hocamız ömrünü bu işe vakfetmiş, gençlerin yetişmesine vakfetmiş ve bir ömür böyle tecelli etmiş. Makamı cennet olsun. Rabbim bizleri inşallah ebedi alemde o muazzam mükellef makamda birlikte haşru cem eylesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Yağcıoğlu için Fatiha suresini okudu, tabutuna omuz verdi.

Yağcıoğlu'nun naaşı namazın ardından memleketi Giresun'a gönderildi. Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesinin, Alucra Merkez Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Boyluca Köyüne defnedileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sonrası sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Bugün dar-ı bekaya uğurladığımız, Bereketzade Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.