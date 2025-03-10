Bakan Fidan: Suriye için sorumluluk almalıyız

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti, Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan toplantıya katıldı. Toplantıya, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin yetkilileri de katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de teröre karşı 5'li toplantı zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "Suriye için bölge ülkeleri olarak sorumluluk almalıyız. Bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız" dedi. Fidan, "İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşumuzu yansıtıyoruz. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın bölgeden silinmesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta" diye konuştu.