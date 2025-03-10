Bakan Göktaş BM Kadının Statüsü Komisyonu’na katılacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10-14 Mart tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 69'uncu oturumuna katılmak üzere New York'a gidecek. BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu, 10-14 Mart tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek.

TEMSİLCİLER KATILACAK

69'UNCU oturuma dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Oturumun ana gündemi kadın hakları konusunda dönem noktası olarak kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun uygulanması, Genel Kurul'un 23. Özel Oturumunun sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi olacak. Bu kapsamda, Eylem Platformu'nun nasıl uygulandığı, kadınerkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesini etkileyen mevcut zorluklar ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına olan katkısı değerlendirilecek.

ULUSAL BEYANI AÇIKLAYACAK

BAKAN Göktaş, 10 Mart'ta komisyonun açılış oturumunda konuşacak. Ayrıca paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlara katılacak. Göktaş, komisyon sonunda Türkiye'nin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda değişen koşullara uyum sağlayacak politikalarını güncelleyerek, kadınların ekonomiye katılımını ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri desteği artırmayı hedefleyen Ulusal Beyanını açıklayacak.