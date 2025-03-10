Bakanlık’tan 81 ile sokak köpekleri genelgesi

SAHİPSİZ köpek saldırıları son yıllarda artarak devam ediyor. Konya'da 2 yaşında bir bebeğin 10 köpeğin saldırısı sonrası hayatını kaybetmesiyle İçişleri Bakanlığı valiliklere sokak köpeklerinin toplanması amacıyla genelge gönderdi. Sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili yasanın çıkmasına rağmen yasayı uygulamayan belediye ve valiliklerin harekete geçmesi amacıyla gönderilen genelgenin ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Yerlikaya, "Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki yaşındaki bir yavrumuz maalesef kurtarılamadı. Tüm valilerime talimat verdim. Bütün bakımevindeki hayvan sayılarını kurulacak bir komisyonla tespit edecek, sürekli sayım yapılacak ama bunlar ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitler İçişleri Bakanınız olarak ben aziz milletimle bunları paylaşacağım. Yapmak istediğim şu, açık ve net. Kanun kanundur. Yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarının toplanmaları ile ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum. Bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde" diye konuştu.