Emeklinin gözü bugünkü Kabine’de

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde Beştepe'de yapılacak. Kabine toplantısının ana gündem maddelerini emeklilerin bayram ikramiyesi, terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler ve başıboş köpek sorunu oluşturacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ

RAMAZAN ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyesine ilişkin değerlendirilmelerinde kabinede yapılması bekleniyor. Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte 3 bin liralık bayram ikram ikramiyesinin güncellenip güncellenmeyeceği de kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye konusunda geçtiğimiz günlerde İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelmişti.

Çağrının ardından Kandil kanadı çağrıya yeşil ışık yakmıştı. Bu kapsamda kabinede terör örgütü nasıl silah bırakacak, süreç için nasıl adımlar atılacak gibi soruların masaya yatırılması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik açıklamalar gündemde yerini tutmuştu. Yerel yönetimlerin atması gereken ama atılmayan adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.