Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısının ana gündem maddelerini terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler ve başıboş köpek sorunu oluşturacak.

Terörsüz Türkiye konusunda geçtiğimiz günlerde İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelmişti.

Çağrının ardından Kandil kanadı çağrıya yeşil ışık yakmıştı. Bu kapsamda kabinede terör örgütü nasıl silah bırakacak, süreç için nasıl adımlar atılacak gibi soruların masaya yatırılması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik açıklamalar gündemde yerini tutmuştu. Yerel yönetimlerin atması gereken ama atılmayan adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.