Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Gündeme dair birçok konunun masaya yatırıldığı toplantının ardından Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ramazan-ı Şerif dayanışmamızı perçinlediğimiz müstesna zamanlardır. Rabbim, bu mütena ve mübarek günleri hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Gerek belediyelerimiz gerek kamu kurumlarımız gerek hayırseverlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında Ramazan'ın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bu konuda tüm yerel yönetimlerimizi tüm sivil toplum kuruluşlarını içtenlikle tebrik ediyorum. Bu Ramazan'ı daha sakin ve sevinçli karşıladık. Suriye Ramazan ayını korkusuz yaşıyor. Filistinli kardeşlerimiz ilk kez Ramazan'ı üzerine bomba yağma korkusu olmadan geçiriyor. Bu Ramazan'ın ülkemizle birlikte tüm bölgemizde barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

SURİYE'DEKİ PROVOKASYONA TEPKİ: MEZHEP KAVGASI İSTENİYOR

Biz herkes için barış istikrar dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi ve inanç ayrımı üzerinden gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor.

Suriye'de terör eylemleri yaşandı. Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ancak sahadaki durumun hassasiyetini koruduğunu biliyoruz.

Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine herhangi bir gelişmenin olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Suriye'de mezhep kavgası isteniyor.

Bölgede acımız da sevincimiz de ortak. Bizler binlerce yıllık bu coğrafyada birlikte yaşamış ve aynı kaderi paylaşmış i,insanlarız. Hepimiz birbirimizin hamisi, dostu kardeşiyiz. Birbirimize düşersek bizi kimse koruyamaz. Kimsenin mezhebiyle ilgilenmiyoruz.

"MUHALEFET FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Muhalefet en azından böyle bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan vazgeçmeli. Türkiye'de yeni fay hatları oluşmamalı.

"BU YIL DAHA GÜÇLÜ BÜYÜYECEĞİZ"

Geride bıraktığımız dönemde ekonomide umut verici haberler aldık. Yatırımlar ve ihracatın rüzgarını arkamıza alarak bu yıl daha da güçlü bir büyüme sergileyeceğiz. Borç yükümüz hafifledi. Risk primimiz düştü. Reel sektörün ekonomiye olan güveni yükselmeye başladı. İstihdam oranlarımız yükseliyor. Enflasyonla mücadelede de önemli mesafe aldık. Şubat ayında enflasyon % 39'a geriledi.

Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. Geçmiş hükümetlerimiz döneminde başardığımız gibi inşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz. Düşüş hızlandıkça vatandaşlarımızın alım gücü de artacaktır. Hem doğum yardımları hem de emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ile ilgili teklifimiz bugün grubumuz tarafından Meclis başkanlığımıza sunulmuştur. Biz muhalefetten farklı olarak kendimizi değil milletimizi düşünüyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye hedeflerimize ulaşmak için çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Dış politikadaki tartışmalar hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi."