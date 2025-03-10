“Zübük siyasetiyle Erdoğan’a meydan okuyamazsınız”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir'deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı 'hodri meydan' çağrısına yanıt verdi. İnan, "Daha 2 sene önce sandıktan kaçıp koşa koşa Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için aday olan şahıs, en büyük gücünü sandıktan alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okurken bi otursun düşünsün... Kendi partisinde meşruiyet problemi yaşayanlar, zübük siyasetiyle kişisel kariyerleri için İstanbul'a kıyanlar; milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyamayazlar. Milletimize hizmet hikayemiz güçlenerek devam edecek. Sürekli biz yenilmedik diyor ama 2023 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayıydı ve seçimi Cumhurbaşkanımız kazandı. CHP ve İmamoğlu demokrasiyi toksikleştiriyor" ifadelerini kullandı.