Başkan Erdoğan: Suriye’de varılan anlaşma eksiksiz uygulanmalı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na sağlıkla, mutlulukla erişmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Dünyanın dört bir yanında hayata tutunan Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum. Zulme meydan okuyan tüm şehitlerimizi, Filistin'in yürekli evlatlarını rahmetle yad ediyorum. Gazze'de ve Batı Şeria'da özgürlükleri için şehit düşenlere rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de sağlıklı ömür diliyorum.

İSRAİL GAZZE'DE KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ

Son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını burada misafir ediyoruz. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar bir utanç lekesi olarak tarihe geçti. 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 200 üzerinde basın mensubu katledildi. 330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü.

Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük, kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Ortak tarihimizin, dostluğumuzun, kardeşleğimizin izleri vardır. Gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, camilerine nakledilmiştir.

Türk milleti olarak Kudüs ve Filistin nöbetimiz hala devam ediyor. Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık bırakmayacağız.

TEHCİR PLANINA SERT TEPKİ

Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir.

Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahramanlarının yanında olduk"

KAZANAN SURİYE OLACAK

Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne üniter yapısının korunmasına büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılması yönündeki her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır.