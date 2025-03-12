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Bakan Fatih Kacır'dan Aydın'a müjde! Resmen tescillendi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye'nin tescilli ürünlerine bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Bakan Kacır, AB'den coğrafi işaret tescili alan 31'inci ürünün Aydın memecik zeytini olduğunu belirtti, "Hayırlı olsun." dedi.

AA

Giriş Tarihi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın memecik zeytininin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasına ilişkin, "Yerel değerlerimizi küresel düzeyde koruma altına alarak üreticilerimize uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AYDIN'A GÜZEL HABER GELDİ

Kacır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 31'inci ürünün Aydın memecik zeytini olduğuna işaret eden Kacır, "Yerel değerlerimizi küresel düzeyde koruma altına alarak üreticilerimize uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmaya devam ediyoruz. Üreticilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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