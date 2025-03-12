Başkan Erdoğan’dan AB ülkelerine net mesaj

Başkan Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"HEDEF 15 MİLYAR DOLAR"

Yeni ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolara çıkarma konusunda hedef koyduk. Polonya Türkiye için önemli pazarlardan biri. Türkiye ve Polonya NATO'nun doğu ve güney kanatlarındaki iki kilit müttefiktir. Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

AB'ye tam üyeliğimizin stratejik hedefimiz olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Mevcut tartışmalar bu iş birliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha göstermiştir. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir.

Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek adımları görüştük. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumda görüşmemizde yer aldı. Ukrayna'nın ateşkese olumlu yaklaşmasını önemli buluyoruz. Rusya'dan da benzer bir adım bekliyoruz.

ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu buluyoruz. Rusya'nın da yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz.

Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz, bölgemizin huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

(Rusya-Ukrayna) Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz"

Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

Polonya Başbakanı Tusk da "Türkiye'nin bu (Rusya-Ukrayna) barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim" dedi.