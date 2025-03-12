Polonya Başbakanı Tusk’tan kritik ziyaret

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.