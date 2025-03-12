SON DAKİKA! İzmir Kınık Belediyesi'nde ortalık karıştı! Peş peşe istifalar geliyor...

Kınık Belediyesi, istifa depremleri ile sallandı. 4 belediye Meclis Üyesi, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un uygulamalarına daha fazla dayanamayarak istifa etti. İl yönetiminin, Kınık Belediye Başkanı ile konuyu görüşmek için ilçeye gitmesi bekleniyor.
KINIK BELEDİYESİ'NDE İSTİFA DEPREMİ
Başkan Bodur'un seçildikten sonra aradan geçen bir yıllık zaman dilimindeki uygulamaları belediye meclisinde krize neden oldu. Bodur ile anlaşamayan CHP'li Meclis Üyeleri Mustafa Göl, Bayram Özer, Serkan Selvi ve Ergin Şahan istifa etme kararı aldı.
DAHA FAZLA DAYANAMADILAR
Kendi aralarında toplanan isimler Kınık CHP İlçe Başkanlığı'na giderek istifa kararlarını bildirdi. Parti yönetimi, istifaları engellemeye çalışsa da sonuç alamadı. Bazı isimlerin partinin sürecini beklemeden e-devlet üzerinden istifa ettiği de gelen bilgiler arasında.
İL BAŞKANI İLÇEYE GİDECEK
Öte yandan; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da süreci yakından takip ettiği öğrenilirken konuyu araştırmak üzere il yönetiminden oluşan bir ekibin de ilçeye gideceği ifade edildi.