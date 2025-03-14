Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı! ’Ölüm listesi’ detayı dikkat çekti

"ADIM ÖLÜM LİSTESİNE ALINMIŞ"

Genç ifadesinde, "Yıkımdan sonra, esnaf ziyareti yapmış olduğum esnada, esnaflardan birisi yanıma gelerek, binayı yıktırdığımız için benim bahse konu örgüt tarafından şahsımı kastederek, "Sizin adınız örgütün ölüm listesine alınmış, kendinize dikkat edin' dedi. Ben, esnafın bana söylemiş olduğu bu bilgiyi o dönemki Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü'ne ilettim. Aramızda yapmış olduğumuz bir sohbette de İlçe Emniyet Müdürü bana, örgüt tarafından evimin gözetlendiğini, bu sebeple de ikametim çevresinde emniyet tedbiri alınacağını söyledi.

Bu olaylardan sonra da İstanbul Valiliği tarafından şahsıma koruma polisi görevlendirildi ve 1 adet taşıma ruhsatlı silahıma ek olarak 1 adet ruhsat daha verilerek toplamda 2 adet taşıma ruhsatlı silahım oldu. örgüt tarafından belediyemize kesilmiş olduğu beyan edilen 500.000 TL sözde para cezasının, örgütün bu yıkım sebebiyle olduğu yönünde duyum almıştım. Yine bu sözde para cezası kesilmesi hususlarını Emniyet görevlilerine ileterek kendilerinden de böyle bir hususun olup olmadığını teyit ettirdim. İlçe Emniyet Müdürü de bana, zaten devlet korumasında olduğumu ve herhangi bir kimseden korkmamam gerektiğini söyledi" dedi.