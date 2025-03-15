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İsrail, Gazze'de son 48 saatte 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan binaların enkazından 12 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 543'e yükseldi.

İHA

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İsrail, Gazze’de son 48 saatte 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi. Daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından ise 12 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 543'e, yaralı sayısının da 111 bin 981'e yükseldiği kaydedildi.

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