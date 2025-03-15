Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İslamofobi ile mücadele mesajı

Çelik, sosyal medya hesabından, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin bulunduğunu kaydetti.

Bugün İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü. İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu görüyoruz. Gelişmiş demokrasiler İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamıyorlar. Bu… — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 15, 2025

Gelişmiş demokrasilerin İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamadığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eş değer olduğunu anlaması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yaparak, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını 'İslam düşmanlığı' olarak tanımlamıştır. İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz. İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur."

İslam düşmanlığıyla mücadelenin tüm insanlığın meselesi olduğuna işaret eden Çelik, "Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.