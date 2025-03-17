Son dakika: DEM Parti heyeti MHP’yi ziyaret etti

DEM Parti heyeti MHP'yi TBMM'de ziyaret etti. MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları görüşme sonrası, 'Detaylı açıklamamızı tüm görüşmelreimizi tamamladıktan sonra siz değerli basın emekçileri ile paylaşacağız. Bizi kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli sağlık koşulları elverseydi burada olacaktı. Acil şifalar diliyoruz.' şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, 'MHP olarak bir açıklama yapmayacağız ancak çok faydalı bir görüşme oldu.' dedi.