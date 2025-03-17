Yerlikaya: 61 bin 500 zehir tacirini tutukladık

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran 2023'ten bugüne 61 bin 500 uyuşturucu imal ve satıcısının tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam tarafından Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Yerlikaya, 4 Haziran 2023'ten bu yana uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel 940 organize suç örgütünü çökerttiklerini ve adalete teslim ettiklerini belirtti.

Yerlikaya, kanuna, nizama uyan, yasalara hürmet eden, birlik, beraberlik noktasında hep aynı noktada duran vatandaşlar sayesinde kötülüklerle ve yanlışlarla mücadelelerinin daha üst noktaya çıktığını ifade etti.

Sokaklardaki zehir tacirleriyle de mücadele ettiklerini anımsatan Yerlikaya, şöyle konuştu: "4 Haziran 2023'ten bu güne amiyane tabirle 'fişekçisi', satıcısından baronuna hiçbirinden en ufak bir çekincemiz yok. Çünkü kanun gücü böyle bir şey. 4 Haziran 2023'ten bu güne kadar uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişiyi tutukladık. Öyle teknikler, öyle yöntemler geliştirdik ki arkadaşlarımın kahraman cesaretleriyle onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün."