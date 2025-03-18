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SON DAKİKA: Gazze'de siyonist İsrail'den alçak katliam! Şehit sayısı 300'ü aştı

Son dakika haberine göre; Siyonist İsrail ordusu, dün gece Gazze'de alçak bir soykırım saldırısı daha gerçekleştirdi. Ateşkesi tek taraflı bozan İsrail tarafından yapılan saldırıda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 330 kişi şehit oldu.

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA: Gazze’de siyonist İsrail’den alçak katliam! Şehit sayısı 300’ü aştı

İsrail, bir kez daha alçaklığını tüm dünyaya göstererek ateşkesi tek taraflı bozdu. Siyonist İsrail'in Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından Gazze şeridinde yeniden saldırıları başlattıklarını duyurdu. Geniş çaplı bir operasyon yapacaklarını da sözlerine ekledi. İsrail'in tek taraflı ateşkesi bozarak başlattığı alçak bombardımanda 330 kişi şehit oldu. Şehitlerin arasında çocuk ve kadınlar da yer alıyor.

İSRAİL'DEN SOYKIRIM SALDIRISI

İsrail, Gazze'de uğuladığı soykırım politikasını ateşkesi bozarak yeniden başlattı. Geniş çaplı operasyon adı altında başlatılan soykırım saldırısında 330 lişi şehit oldu. Hayatını kaybeden Gazzelilerin arasında çok sayıda çocuk ve kadın da yer alıyor.

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