Son dakika: Halk TV Sunucusu Ece Üner ifadeye çağrıldı: Sosyal medyadan paylaştı

Halk TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Ece Üner, X hesabından bir paylaşım yaptı. Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz." dedi.

ECE ÜNER KİMDİR?

21 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Şanlıurfalı Dinç Üner ve Makedonya göçmeni Ayşe Meral Üner'in kızıdır. Koç Özel Lisesini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris Üniversitesinde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirdi. Medya ekonomisi, dünya medyası, medya tarihi ve küresel iletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.