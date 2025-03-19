Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ÇİFTÇİLER 15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLERE GEÇİT VERMEDİ

Çiftçi kardeşlerimize en sancılı dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da darbecileri engellemek için mahsullerini ateşe veren çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız.15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. O karanlık gece de darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsım ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Tarıma ve çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri verme gayretindeyiz.

AVRUPA'DA LİDERİZ

Sığır eti üretiminde dünyada 7. Avrupa'da birinciyiz. Sebze ve meyve üretiminde ise dünyada 4'üncüyüz. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider, Dünyada 8'inci sıradayız. Çiftçi kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.