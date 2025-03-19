Şanlı Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı

Çanakkale Zaferinin 110'uncu yıl dönümü, yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlandı. Resmi kutlamalarda, Atatürk anıtlarına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Şehitleri anma günü kapsamında ise vatandaşlar, şehitliklere akın etti. Türk bayraklarıyla donatılan şehit mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, karanfiller bırakıp, dualar okudu.

'SON SAVUNMA HATTI'

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız konuştu. Yılmaz, Çanakkale'nin, yalnızca bir muharebe ya da cephe adı değil, milletin özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, tarihin akışını değiştiren bir milat olduğunu vurgulayarak, Çanakkale'nin, bir savaş alanı olmanın ötesinde, vatanın kalbine yönelmiş bir tehdidin bertaraf edilmesi gereken son savunma hattı olduğunu belirtti.

BAHÇELİ'DEN MESAJ

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi "Türk Yıldızları"nın gösteri uçuşu ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, 18 Mart Çanakkale Zaferi için yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Çanakkale şehitlerini rahmetle anarken, terörsüz Türkiye mesajı verdi.

Çanakkale'nin dünyanın en büyük şehitliği, iman ve iradenin devleştiği mücadele ve mücahede sahnesi olduğunu belirten Bahçeli, "Dayatan zorbalığın, dalaşan zulmün, damgalı zilletin hain ve kanlı kuşatması damıtılan feragat ve fedakarlıkla kırılmış, aziz vatana göz diken çürümüş müstevli hesapları nice kahramanlık destanıyla alt üst edilmiştir. Çanakkale ruhunu önce anlayıp sonra da nesiller boyunca anlatmak, dahası düşman emellerin her zaman tetikte ve teyakkuzda olduğunu uyanık bir şuurla idrak etmek Türk milletinin ve Türk devletinin varlığına muazzam ve muazzez bir hizmettir. Düşmansız Türkiye'yi başaranların ahfadı terörsüz Türkiye'yi inşa ve ihya edeceklerdir" dedi.