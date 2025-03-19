  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu

Yolsuzluk ve terör operasyonunda bugün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne MASAK raporları doğrultusunda el konuldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun şirketine el konuldu

Yolsuzluk ve terör operasyonunda bugün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne MASAK raporları doğrultusunda el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA