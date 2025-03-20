5 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Erdoğan, daha sonra Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi, Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u tek tek kabul etti.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

BAŞKAN Erdoğan bugün de Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapacak. MGK gündeminde Suriye'deki gelişmeler, Şam yönetimi ile terör örgütü arasındaki mutabakat, "Terörsüz Türkiye" politikası çerçevesinde atılan adımlar, Ukrayna savaşı, Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler ve planlanan ateşkes süreci, İsrail'in saldırganlığı, Gazze'ye bombardıman, ateşkes hilafına tutum ile Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı gibi konularının ele alınması öngörülüyor