Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’de darbe deyince CHP karşımıza çıkar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması ile ilgili, "Siyasilerin yapması gereken yargı sürecini izlemek" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE DARBE DEYİNCE CHP KARŞIMIZA ÇIKAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sivil darbe" ithamlarına sert tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz. Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Sayın Özgür Özel, darbe girişimi nedir, darbe girişimine siyasi organizasyonlar nasıl destek verir diye bir merak içerisindeyse bu konuyla ilgili en zengin literatür CHP'nin tarihinde vardır.

Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır"

Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır. CHP'nin adı ise yanına yazılır. Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Biz aslında Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık. Bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır.

15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargı sürecini bir tutmak meseleyi sulandırır. Özel, bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Bizim vesayet girişimiyle ilişkimiz söz konusu değil. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz.

Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek bu demokrasi mücadelesini hepimiz yakinen biliyoruz. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi suikastlarla karşılaştığımızı biliyoruz.

Özel'den kamuoyunun beklediği şey bunu CHP-AK Parti tartışmasına çevirmek yerine, tüm bu iddialara cevap verecek. Bu iddialar ispatlanırsa ispatlanırsa istifa ederim diyebiliyor mu? Özel, CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin iç süreçleriyle karıştırıyor. Partisinde kurduğu sandığı Türkiye'nin kurduğu sandık sanıyor. Türkiye'nin resmi seçimi sanıyor.

CHP'nin sandığı ülkeyi bağlamaz. Bu paralel devlet anlayışıdır. Yarın bir gün Özel, bizim partimizden A isimli şahıs NATO Genel Sekreteri adayımızdır dese bunun ciddiye alınacak bir tarafı var mı?

Bu yargısal süreçle, cumhurbaşkanımızın şiir okunmasını, kendisine yasak getirilmesini eşit görüyor. Şiir okumak neresi, buradaki iddialar neresi...

"SİYASİ AKILSIZLIĞIN ZİRVESİ"

Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi 'sivil darbe' gibisinden bir ifadeyle yan yana anması siyasi akılsızlığın zirvesidir. Dün enteresan bir şey oldu. Bir tane sivil darbe gerçekleşti; Özel adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Şu isme destek vereceğiz dedi. Delegelerin iradesine sivil darbedir. Bir de sürekli olarak CHP bir krizle karşı karşıya geldiği zaman biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar.