Bahçeli’den PKK’ya fesih çağrısı: 4 Mayıs’ı işaret etti!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurmalı, Türk milleti tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurmalı, Türk milleti tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şu şekilde:
Beklentim ve temennim odur ki, terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramı'na mühür vurmalı, doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzam beşeri cevher olan Türk milleti ailesi tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır. Yarınki Nevruz kutlamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif katılımı ise ülkemizin içinden geçtiği hassas dönem dikkate alındığında hem anlamlı hem de değerli bir adım olacaktır.
İBB SORUŞTURMASI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çöreklenen CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları birer birer deşifre edildikçe gündemi meşgul eden mevzu bahis ağır meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır. CHP'nin Türkiye'yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı görülmektedir.
Terörsüz Türkiye'yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı'yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir."