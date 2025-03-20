SON DAKİKA: MSB: Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı

"Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında Türkiye olarak her türlü desteğe hazırız ve bunun için çalışıyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Suriye'de görev yapan unsurlarımızın gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilir demiştik. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız Suriye'ye bir ziyaret yapmışlardı. Bu ziyaret de tamamıyla Suriye'nin tamamında istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için bizim onlara sağlayabileceğimiz desteği görüşmek üzere yapılan bir ziyaretti. Burada da bölgesel güvenliğe yönelik son gelişmeler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye olarak, yeni Suriye Hükümetinin SDG ile vardığı mutabakat ile ilgili sahada yapılması gerekenlere yönelik beklentilerimiz ve çekincelerimiz muhataplarımıza iletilmiştir."

Bakanlık kaynakları ayrıca, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini biran önce açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

Avrupa güvenlik mimarisi ve Türkiye'nin katkılarına ilişkin soruları da yanıtlayan kaynaklar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri Avrupa'nın beklentilerine göre değil, milli hak ve menfaatlerimize göre belirlenecektir. NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak ülkemiz, jeostratejik konumu, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği önemli rollerle Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sayın Bakanımızın da vurguladığı gibi ordumuzun sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe, muharebe kabiliyeti ve modern teçhizat kapasitesi pek çok ülke tarafından gıpta ile takip edilmektedir. Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini her geçen gün daha da artıran, kazandığı imkan ve kabiliyetler ile gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör haline gelmiştir. Bu çerçevede ülkemiz Avrupa güvenliğine de milli hak ve menfaatlerimize uygun olarak gereken katkıyı sağlamaya devam edecektir."