Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Türk dünyasının dört bir köşesinde Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi gönderiyorum. Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım.

İSRAİL SALDIRILARI

Coğrafyamızın farklı yerlerinde devam eden çatışmalar, katliamlar Ramazan'a gölge düşürüyor. Gazze'de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar hepimizin yüreğini dağlıyor. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomasi temaslarımızı hızlandırdık. Ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Şımardıkça şımaran bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz Kirli ve sinsi emellerine ulaşamayacaklar. Bize korku yakışmaz, onun için de korkmayın Allah bizimle beraberdir.