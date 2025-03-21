Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı öncesi Haliç Kongre Merkezi önünde Nevruz ateşini yaktı. Erdoğan düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özel'e seslendi, "CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmazdır. Türkiye'yi sokak terörüne teslim etmeyiz. Vandallığa boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;
Türk dünyasının dört bir köşesinde Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi gönderiyorum. Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım.
İSRAİL SALDIRILARI
Coğrafyamızın farklı yerlerinde devam eden çatışmalar, katliamlar Ramazan'a gölge düşürüyor. Gazze'de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar hepimizin yüreğini dağlıyor. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomasi temaslarımızı hızlandırdık. Ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Şımardıkça şımaran bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz Kirli ve sinsi emellerine ulaşamayacaklar. Bize korku yakışmaz, onun için de korkmayın Allah bizimle beraberdir.
"21 MART KUTLU OLSUN"
Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Şu an Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Nevruz ortak kültürümüz, kader ve gönül birliğimizin en önemli nişanesidir. Bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu paylaşmak istiyorum. Nevruz Bayramını Türk devletleri çatısı altında ortaklaşa kutlamanın kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart kutlu olsun. Kardeşlerimizin onay vermesi ile 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak ve birliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimizdir.
"Kanlı bir hançeri söküp atacağız"
Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda bazı kritik aşamaları geride bırakttık. Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Kanlı bir hançeri söküp atacağız. Bölgemizde tam bir asır sonra kanla çizilmek isteyen haritalara dur diyecek, emperyalistlerin kirli oyunlarını bozacağız. Devletimizin ve milletimizin önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Ebediyen yan yana kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye için güçbirliği yapmaya davet ediyoruz.
İstanbul'daki yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmaya çalıştığına şahitlik ediyoruz. Türkiye'yi terörize edilmeye çalışılmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine bugüne kadar rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır. Sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. CHP'nin marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Mahkemneleri baskı altına alacak milli iradeye meydan okuyarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne teslim edilmeyecektir. Sayın Özel sorumlu davranmalıdır. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Belediyelerde kurulan mafya düzeninin savunabiliyorsunuz çıkın milletin huzurunda açıklayın. Çıkın para balyalarını millete izah edin, Daha sonra utanç duyacağız eylemlerde bulunmayın. Bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine müsaade etmeyeceğiz. Dünlü saldırılarında yaralanan emniyet güçlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.