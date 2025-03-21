İmamoğlu'nun 'Para Kasası' olan Ali Nuhoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Can alıcı soruya verdiği yanıt 'Pes' dedirtti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alındığı büyük yolsuzluk operasyonunda 56 kişinin ifadesii alındı. 57'nci ifadeyi Ekrem İmamoğlu veriyor. İlk 56 kişi arasında İmamoğlu'nun 'Villacısı' olarak bilinen, 'Para Kasası' da olduğu iddia edilen Ali Nuhoğlu da ifade verdi. Nuhoğlu'na can alıcı sorular soruldu. Nuhoğlu'nun kurucusu olduğu şirketi hatırlamadığını söylemesi 'pes' dedirtti.

ALİ NUHOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Ekrem İmamoğlu'nun 'Para Kasası' ve 'Villacısı' olarak bilinen Ali Nuhoğlu'nun ifadesi alındı. Nuhoğlu'na, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları soruldu. Nuhoğlu, "Beb hiçbir şekilde bu işlerin içinde yokum. Bilmiyorum." dedi.