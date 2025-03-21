SON DAKİKA: Aydın'da kuraklık alarmı! Uzman isimden korkutan uyarı: Durum 2007'den daha vahim...

Her yıl derinleşen kuraklık ve iklim krizi tarımı tehdit edecek boyutlara ulaştı. Barajlardaki su seviyesi ve içme suyu konusundaki uyarılara tarımsal sulama önlemleri de eklendi. Aydın Valiliği tarımsal sulamada yüzde 50 kısıtlamaya gitti. Uzmanlar kararın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

KISITLAMA GETİRİLDİ Dünyanın geleceği için en kritik sorunlardan biri olarak gösterilen kuraklık ve iklim krizi içme suyu sıkıntısının yanı sıra tarımsal sulamada da tehdit oluşturmaya başladı.