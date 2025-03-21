SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na gözaltı sonrası polise saldırmıştı! Marmaris Belediye Başkanı için harekete geçildi

Muğla'da, İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarında Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden gruba müdahale sırasında polis kalkanına yumruk atarak bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yaptı.