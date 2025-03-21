SON DAKİKA: Murat Ongun başrolde! İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay: İstanbullunun kişisel verisini satmışlar

Oskay, İBB'nin kişisel verileri sattığını belirterek şöyle anlattı:

Mustafa Nihat Sütlaş isimli bir kişi var. Bu kişi Reklam İstanbul diye bir firma kuruyor. Bu firmada SGK'lı görünen bazı personeller var. İlginçtir o kişiler üzerine de başka firmalar var. Bu firmalar üzerinden bir suç geliri elde ediliyor. Bu paralarla seçmenin yönlendirildiği iddia ediliyor. İddiaya göre Murat Ongun tarafından yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlatılıyor. Bu yazılım üzerinden kişisel veriler hukuka aykırı bir şekilde işleniyor ve biriktiriliyor.