SON DAKİKA: Murat Ongun başrolde! İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay: İstanbullunun kişisel verisini satmışlar

İBB'ye gerçekleştirilen büyük yolsuzluk operasyonunda çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un başrolde olduğu olaya göre; İBB, İstanbul'da ikamet eden vatandaşların kişisel verilerini sattı.
İBB'YE BÜYÜK YOLSUZLUK OPERASYONUNDA YENİ DETAY
İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN Türk ekranlarında gelişmeleri aktaran DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay yeni gelişmeyi anlattı.
Oskay, İBB'nin kişisel verileri sattığını belirterek şöyle anlattı:
Mustafa Nihat Sütlaş isimli bir kişi var. Bu kişi Reklam İstanbul diye bir firma kuruyor. Bu firmada SGK'lı görünen bazı personeller var. İlginçtir o kişiler üzerine de başka firmalar var. Bu firmalar üzerinden bir suç geliri elde ediliyor. Bu paralarla seçmenin yönlendirildiği iddia ediliyor. İddiaya göre Murat Ongun tarafından yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlatılıyor. Bu yazılım üzerinden kişisel veriler hukuka aykırı bir şekilde işleniyor ve biriktiriliyor.
'KİŞİSEL VERİLERİN SATILDIĞI TESPİT EDİLİYOR'
İstanbul senin adlı bir uygulama var. Bu uygulamanın yüzbinlerce üyesi var. Bu uygulamadaki kişilerin reklam ve pazarlama karşılığında satıldığı tespit ediliyor. Elde edilen bilgilerle İstanbullu vatandaşların tercihlerinin yönlendirilmeye çalışıldığı iddiaları dosyada yer alıyor.