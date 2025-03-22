Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Siyonist rejim özellikle kadın ve çocukları katlederek oluk oluk Müslüman kanı döküyor. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri, henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor. Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak. Bizim belediyelerim hak helal nedir bunu bilerek millete hizmet edecek. Ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor. Yolsuzluk operasyonu üzerinden milletin huzurunu kaçırmaya çalıştılar. Yolsuzluk ihbarını araştıran yargı mensuplarını tehdit ediyorlar. Şehirlerimizde bir gerilim ve kargaşa atmosferi oluşturmak için her yolu deniyorlar. Gözlerini para bürümüş.

Çıkıp yolsuzluk yoktur diyemiyorlar. Kendi belediye başkanlarına kefil olamıyorlar. Çıkıp iddialara cevap vermek yerine edepsizlik ederek sokakları karıştırarak marjinal örgütleri öne sürerek suç bastırmaya çalışıyorlar.