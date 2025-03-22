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Haberler Gündem İçişleri duyurdu: İzmir ve 8 ilde 343 şüpheli yakalandı

İçişleri duyurdu: İzmir ve 8 ilde 343 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması ile ilgili dün gece İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ

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İçişleri duyurdu: İzmir ve 8 ilde 343 şüpheli yakalandı

Bakan Yerliklaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin dün gece gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 343 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri duyurdu: İzmir ve 8 ilde 343 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin gece gündüz nöbette olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

İçişleri duyurdu: İzmir ve 8 ilde 343 şüpheli yakalandı

"PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞANLARA ASLA FIRSAT VERİLMEYECEK"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

İçişleri duyurdu: İzmir ve 8 ilde 343 şüpheli yakalandı

Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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