SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak olaylarında gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı: İzin vermeyeceğiz!

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası CHP Genel Başkanı ve CHP'li vekillerin sokak çağrıları sürüyor. Sokaklarda provokatörler kol gezerken, polislere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hiçbir şekilde huzurun bozulmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Bu gece 323 kişi gözaltına alındı." dedi.