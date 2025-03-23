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Haberler Gündem SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak olaylarında gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı: İzin vermeyeceğiz!

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokak olaylarında gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı: İzin vermeyeceğiz!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak olayları sırasında gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı. Yerlikaya, huzurun bozulmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Giriş Tarihi:

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası CHP Genel Başkanı ve CHP'li vekillerin sokak çağrıları sürüyor. Sokaklarda provokatörler kol gezerken, polislere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hiçbir şekilde huzurun bozulmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Bu gece 323 kişi gözaltına alındı." dedi.

323 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.

Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!

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