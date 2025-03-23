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Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da terör ve yolsuzluk soruşturması: İşte tutuklanan isimler

Son dakika: İstanbul'da terör ve yolsuzluk soruşturması: İşte tutuklanan isimler

Son dakika haberleri... Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu yolsuzluk ve terör operasyonu soruşturmasında kararlar açıklanmaya başlandı.İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas tutuklandı. İşte tutuklanan ve serbest bırakılan isimler...

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA: İstanbul’da terör ve yolsuzluk soruşturması: Kararlar açıklandı! İşte tutuklanan isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

SON DAKİKA: İstanbul’da terör ve yolsuzluk soruşturması: Kararlar açıklandı! İşte tutuklanan isimler

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik şüpheliler, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökçe'nin tutuklanmasına hükmetti.

SON DAKİKA: İstanbul’da terör ve yolsuzluk soruşturması: Kararlar açıklandı! İşte tutuklanan isimler

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

SON DAKİKA: İstanbul’da terör ve yolsuzluk soruşturması: Kararlar açıklandı! İşte tutuklanan isimler

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İmamoğlu, hakim karşısında son kez kendisini savundu. Sorgu işlemi tamamlanırken hakimin kararı bekleniyordu. Hakim, İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanmasına hükmetti. İmamoğlu, cezaevine gönderildi.

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