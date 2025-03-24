Son dakika: Ekrem İmamoğlu polisleri 20 dakika neden bekletti? Emniyette 'Cep Telefonu' detayı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında 19 Mart tarihinde gözaltına alındı. İmamoğlu, 4 günlük ifade sürecinin ardından 22 Mart'ta savcılığa sevk edildi. Savcılık, 23 Mart günü gece saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu yargılanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. İmamoğlu, hakimlikteki sorgusunun ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında ise serbest yargılanmasına hükmedildi. Kararda, 'Yolsuzluk suçlamasından hakkında tutukluluk kararı bulunduğu için yeniden tutuklanmasına gerek olmadığı' ifadesi dikkat çekti.

İBB ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu çıkar amaçlı bir organize suç örgütünün varlığı belirlenirken, bu suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin bulgular tespit edildi. Suç örgütü yapısı ve faaliyetleri, MASAK raporları, teknik takip ve baz karşılaştırmaları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ile toplamda 25 tanığın ifadeleri gibi bir dizi delillerle ortaya konuldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yanıtsız kalan bulgular ve konu başlıklarının detayları özetle şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik tedbiri alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İmamoğlu ve beraberindeki şüphelilerin yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade almak üzere Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 30 Savcı, Terör Suçlar Soruşturma Bürosundan ise 4 Savcı görevlendirildi.

RÜŞVET ALIP VERDİLER

Suçtan gelir elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticilerinin ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme, irtikap, suçtan elde edilen geliri naylon faturalar ve paravan şirketler üzerinden aklama ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık gibi suçları işlediği belirlendi.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Yine bu örgütün suç gelirlerini örgütün amaçları doğrultusunda kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, KVKK'ya aykırı olarak kullanma ve yayma, sebepsiz zenginleşme ile kaynağı belli olmayan mal edinip vergi usul kanununa muhalefet etme gibi eylemlere karıştığı tespit edildi.