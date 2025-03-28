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Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı: Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da canlı bağlantı ile Gine'deki "Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin Açılış Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "İnşa edilen kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle Gine'de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik" dedi

HABER MERKEZİ

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Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı: Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'deki "Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün sadece bir caminin değil aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz. 2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbi'mden niyaz ediyorum.

3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle Gine'de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz maşallah mimarisi ile peyzajıyla göz dolduruyor.

İşçisinden mimar ve mühendisine projede yer alan tüm kardeşlerimize, tüm Gine makamlarına teşekkür ediyorum.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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